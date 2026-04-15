con toiletpaper l’energia di enel diventa pop il magazine fondato da cattelan e ferrari mette in mostra il lato provocatorio dell’energia

Durante la Milano Art Week 2026, Enel ha annunciato una collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale creato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. L’iniziativa mira a unire il mondo dell’energia con quello dell’arte, dando vita a una forma di comunicazione che si distingue per il suo carattere provocatorio. La partnership intende mostrare un lato diverso dell’energia, attraverso immagini e contenuti originali.

In occasione della Milano Art Week 2026, Enel presenta la collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Da oggi al 19 aprile 2026 all’interno del TOILETPAPER Apartment di Milano si può scoprire un lato inedito e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Energia eolica in Italia: la Campania produce il 90% dell’energia del Sud. Ferrari, è già duello con la Mercedes: perché si giocano tutto sul recupero dell'energiaLa luce rossa sul retrotreno si accende e si spegne, il suono cambia tono in uscita di curva, la monoposto rallenta dove non lo si immaginerebbe. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Enel entra nell’arte con Toiletpaper; Made of Energy: Enel goes pop by Toiletpaper, mostra; Made of Energy: Enel e Toiletpaper in mostra a Milano; Milano Art Week 2026: le mostre e gli eventi in programma. Con Toiletpaper l’energia di Enel diventa popIn occasione della Milano Art Week 2026, Enel presenta la collaborazione con TOILETPAPER, il progetto editoriale fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. adnkronos.com Quando l’energia entra nell’immaginario pop: Enel incontra Toiletpaper a MilanoAlla Milano Art Week 2026 Enel e Toiletpaper portano a Milano una mostra pop sull’energia tra fotografia e immaginario. globestyles.com Apre “MADE OF ENERGY”, in collaborazione con Enel, all’interno del TOILETPAPER Apartment in occasione della Milano Art Week 2026 x.com IN VETRINA: • "Pop Lisa" by INDEPENDENT REPUBLIC • "David is a Rockstar" by ArtShake87 • Collezione "ICONOCLASH" by Lucius Vendix • Tappeto Mat "SHIT" by TOILETPAPER x SELETTI • Lampada "Wonder" by Uto Balmoral x SELETTI #novà #arte #d - facebook.com facebook