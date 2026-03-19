A Vivaro, un bambino di 14 mesi è morto nella notte tra lunedì e martedì. Il padre, Ilario, ha commentato la scomparsa del figlio definendola un

VIVARO - Sarà l’autopsia a dover chiarire le cause della morte di Francesco Tommasini, il bambino di soli 14 mesi strappato alla vita nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La disposizione dell’esame clinico da parte delle autorità è la novità principale di queste ore: un passaggio che si rende necessario per dare una spiegazione a un decesso che, al momento, appare inspiegabile. Si tratta di un atto dovuto, volto a escludere ogni dubbio e a individuare cosa abbia trasformato quella che sembrava una normale influenza stagionale in una tragedia di questa portata nel giro di pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Francesco Tommasini morto a un anno, papà Ilario: «Destino infame, il mio bambino non c'è più. Ora aspettiamo l'esito dell'autopsia»

Articoli correlati

I sintomi dell'influenza e il ricovero in ospedale: Francesco Tommasini muore a 1 anno dopo il trasferimento d'urgenzaUDINE - All'ospedale Santa Maria della Misericordia, non c'è stato nulla da fare.

Leggi anche: Verdellino, perquisizioni nell’abitazione del 53enne accusato dell’omicidio di Hassan Matrid. Ora si attende l’esito dell’autopsia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francesco Tommasini

Temi più discussi: Francesco Tommasini, figlio della campionessa italiana di rugby e dell'allenatore. Chi era il piccolo di un anno morto dopo il ricovero...; Villorba si stringe ai genitori del piccolo Francesco Tommasini morto a soli 14 mesi; Bambino di 14 mesi muore dopo un attacco di febbre; La febbre e la corsa in ospedale: il piccolo Francesco muore a poco più di un anno.

Francesco Tommasini, figlio della campionessa italiana di rugby e dell'allenatore. Chi era il piccolo di un anno morto dopo il ricovero in ospedaleVILLORBA - Una tragedia che colpisce, oltre al Friuli Venezia Giulia, anche il Trevigiano quella di Francesco Tommasini, morto a soli 14 mesi nel ... msn.com

I sintomi dell'influenza e il ricovero in ospedale: Francesco Tommasini muore a 1 anno dopo il trasferimento d'urgenzaUDINE - All'ospedale Santa Maria della Misericordia, non c'è stato nulla da fare. Eppure il primo ricovero, quello che da fonti sanitarie si apprende essere avvenuto a San ... ilgazzettino.it

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Majano e il mondo del rugby regionale. Francesco Tommasini, un bambino di soli 14 mesi, si è spento nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, poco dopo il ricovero x.com

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Majano e il mondo del rugby regionale. Francesco Tommasini, un bambino di soli 14 mesi, si è spento nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, poco dopo il ricovero - facebook.com facebook