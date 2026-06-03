Francesco Morra della 3life è campione italiano di Triathlon Medio

Notizia in breve

La 3life ha partecipato al campionato italiano di Triathlon Medio a Barberino del Mugello il 2 giugno. Tra i concorrenti, un atleta della squadra si è laureato campione nazionale. La gara si è svolta su un percorso che combina nuoto, ciclismo e corsa, con numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. Nessuna altra informazione sui risultati o sui tempi è stata resa nota.