Corsa in montagna | Francesco Bongio campione italiano up&down
Nella corsa in montagna, Francesco Bongio si è aggiudicato il titolo di campione italiano nella disciplina up&down, mentre Isacco Costa ha confermato il suo ruolo di campione assoluto di Mountain Classic, la specialità più tradizionale. Le competizioni si sono svolte su percorsi impegnativi, attirando numerosi atleti provenienti da diverse regioni. Entrambi i vincitori hanno dominato le rispettive gare, consolidando la loro posizione nel panorama nazionale.
Isacco Costa si conferma campione d’Italia Assoluto di corsa in montagna specialità Mountain Classic. A Revello (Cuneo), in un Campionato Italiano Assoluto, Promesse e Juniores della specialità “up&down” cruciale sulla rotta per gli Europei del 5-7 giugno a Kamnik (Slovenia), l’alfiere della.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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