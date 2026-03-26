Francesco Morra eletto presidente di Anci Campania

Si è tenuta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli l’Assemblea regionale di Anci Campania, durante la quale è stato eletto nuovo presidente. L’incontro ha visto la partecipazione di amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni della regione. La seduta ha rappresentato il principale momento di confronto tra le diverse realtà amministrative della Campania.

Si è svolta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli l’Assemblea regionale di Anci Campania, momento centrale di confronto tra amministratori locali e istituzioni. Al termine dei lavori, l’Assemblea ha eletto Francesco Morra, sindaco di Pellezzano (SA), alla Presidenza di Anci Campania, per acclamazione, confermando la fiducia e la condivisione unanime del percorso avviato. Morra ha nominato Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, e Mario Aiello, sindaco di Vico Equense, come vice presidenti. I lavori sono stati coordinati dal segretario generale Nello D’Auria, con la partecipazione di Gaetano Manfredi, presidente nazionale Anci. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Rottamazione quinquies, Morra (Anci Campania): I contribuenti virtuosi non devono essere penalizzati Leggi anche: Anci Campania, Morra presenta il logo dei 50 anni: Non è un simbolo, è un impegno” Tutto quello che riguarda Francesco Morra Discussioni sull' argomento CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA RICORSO ANCI SU SINDACI CANDIDATI REGIONE. MORRA: ORA CAMBIARE LEGGE ELETTORALE; LA FONDAZIONE SUPER SUD A PAESTUM ORGANIZZA UN INCONTRO PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE. Francesco Morra eletto presidente Anci CampaniaSono onorato dell'elezione alla presidenza di Anci Campania e consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta. Lo afferma il neo presidente dell'Anci Campania, Francesco Morra, che sottol ... rainews.it Comuni, Francesco Morra eletto Presidente di Anci CampaniaMilano, 26 mar. (askanews) – Si è svolta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli, l’Assemblea regionale di Anci Campania, momento centrale di confronto tra amministratori locali e istituz ... askanews.it Il Sindaco Francesco Morra ha portato questa mattina il proprio saluto in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna Le Domeniche del Monello al Cinema Teatro Charlot In scena lo spettacolo “Ma che storia!”, un momento coinvolgente e partecip - facebook.com facebook