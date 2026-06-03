Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 17, si terrà a Napoli la presentazione del volume «Il Socialismo che non rinuncia ai principi» presso il Salone dello Spi-Cgil Campania in via Duomo 296. L’evento si concentra sulla figura di Francesco De Martino e sui principi del socialismo. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto culturale e politico locale. Non sono previsti interventi di figure pubbliche o rappresentanti istituzionali.

Tempo di lettura: 3 minuti Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 17.00, presso il Salone dello Spi-Cgil Campania in Via Duomo 296 a Napoli, sarà presentato il volume « Il Socialismo che non rinuncia ai principi. Discorsi su Antonio Gramsci, sulla Sinistra meridionale e sui nuovi equilibri del mondo » di Francesco De Martino, quarto titolo della collana «Discorsi Meridiani» dell’editore InfinitiMondi. Il volume raccoglie tre interventi del grande leader socialista napoletano che attraversano quasi quarant’anni di storia repubblicana: la relazione al convegno cagliaritano del 1987 per il cinquantesimo della morte di Gramsci, un’ampia testimonianza sulla sinistra meridionale nel secondo dopoguerra, e un discorso al Comitato Centrale del Psi nel 1980, quando il partito si avviava verso la stagione craxiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Francesco De Martino, il socialismo dei princìpi: presentazione del volume allo Spi Cgil Campania

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