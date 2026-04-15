Venerdì 24 aprile alle ore 17.30 si svolgerà presso il Circolo Arci “La Pace” del Neri a Castelnuovo dei Sabbioni la presentazione di un nuovo volume dedicato a Nikolaj Bujanov. Il libro, intitolato “Bujanov, eroe dell’Ucraina che dette la vita per Castelnuovo”, è stato scritto dal professor Andrea Ensoli. La pubblicazione affronta temi di memoria e Resistenza attraverso la storia di questa figura.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Venerdì 24 aprile alle ore 17.30, presso il Circolo Arci “La Pace” del Neri, si terrà la presentazione del volume “Bujanov, eroe dell’Ucraina che dette la vita per Castelnuovo”, realizzato dal professor Andrea Ensoli. Il fumetto nasce dalla rielaborazione di un progetto didattico sviluppato dallo stesso Ensoli insieme ad alcuni studenti e studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Castelnuovo, nell’anno scolastico 20142015. Un percorso che ha portato alla ricostruzione della figura di Nikolaj Bujanov attraverso un’attività di ricerca storica e di esplorazione dei luoghi legati alla sua presenza nel territorio cavrigliese, fino alla realizzazione collettiva del fumetto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelnuovo dei Sabbioni: presentazione del volume su Nikolaj Bujanov tra memoria e Resistenza

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