Francesca Pan, classe 1997, ha raccontato di essere stata trattata come una regina durante l’esperienza in NCAA. Dopo aver giocato a Georgia Tech, è tornata alla Reyer Venezia, squadra in cui è cresciuta. La giocatrice ha conquistato un ruolo di primo piano sia con la maglia della squadra veneziana che in Nazionale. La sua esperienza americana ha lasciato un segno, ma ora descrive l’ambiente della Nazionale come un brivido.

Francesca Pan, classe 1997, da Bassano del Grappa, è ormai un caposaldo della Reyer Venezia. Cioè la squadra in cui è cresciuta, dov’è tornata dopo l’esperienza NCAA a Georgia Tech e che l’ha vista ritagliarsi un ruolo di primo piano nelle rotazioni sia orogranata che della Nazionale. Questi e altri temi li esplora con lei Alice Liverani nel suo OA Focus sul canale YouTube di OA Sport. Sull’avventura in NCAA: “ E’ stato molto complicato. Io d’inglese non sapevo nulla, è stato difficile soprattutto nel primo periodo. Venire da una città come Bassano e arrivare in una metropoli come Atlanta non è stato semplice, però mi sono abituata e si è visto anche dal fatto che sono rimasta tutti e 4 gli anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Pan: “In NCAA ci trattavano da regine. La Nazionale è un brivido”

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