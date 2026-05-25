Durante l'intervista, Francesca Pan ha parlato della sua rivalità con la squadra di Schio, dei momenti con la Nazionale e del suo ruolo di leader silenziosa in campo. Ha descritto le sfide affrontate e l’impegno quotidiano, senza entrare in dettagli personali. La giocatrice ha evidenziato l’importanza del gruppo e della determinazione per raggiungere gli obiettivi sportivi.

Nuova puntata di FOCUS con ospite Francesca Pan, una delle protagoniste del basket femminile italiano. La giocatrice della Reyer Venezia si racconta a cuore aperto tra carriera, emozioni e grandi obiettivi, ripercorrendo il viaggio che l’ha portata dall’esperienza nel basket NCAA americano fino ai successi in Italia e con la maglia azzurra. Nel corso dell’intervista Francesca Pan parla delle finali Scudetto contro Famila Schio, della storica qualificazione della Nazionale femminile di basket dell’Italia ai Mondiali dopo 32 anni, della leadership nello spogliatoio e della gestione della pressione nei momenti decisivi. Un racconto autentico tra basket giocato, sacrifici, emozioni, rivalità e mentalità vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Pan: la rivalità con Schio, la Nazionale e il lato nascosto di una leader silenziosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francesca Pan: la rivalità con Schio, la Nazionale e il lato nascosto di una leader silenziosa

Notizie e thread social correlati

Baby monitor acceso nella notte: il lato nascosto di Giulia Salemi e la vita con KianDurante la notte, una baby monitor ha registrato le prime fasi di una notte condivisa da Giulia Salemi e il suo bambino.

Sul lato nascosto del Sole c’è una macchia solare colossale: “Visibile da Marte, tra 5-6 giorni punterà la Terra”Una grande macchia solare si trova sul lato nascosto del Sole, ovvero la parte che al momento non è visibile dalla Terra.