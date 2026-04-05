Banchi in America per i giovani in Ncaa | La Nazionale li segue da vicino Fontecchio punto fermo
Il campionato universitario negli Stati Uniti coinvolge molti giovani atleti italiani, che attirano l'attenzione della Nazionale. Il commissario tecnico azzurro ha visitato alcune università e si è incontrato con DiVincenzo, confermando il ruolo importante del giocatore. In particolare, il ct ha parlato con il giocatore, sottolineando la sua disponibilità e il suo potenziale contributo alla squadra. Fontecchio resta un elemento stabile nel gruppo.
Un viaggio breve ma decisamente intenso e dal significato importante quello di Luca Banchi negli States. La Nazionale, infatti, fa capire di essere vicina agli azzurri che hanno scelto, e che sceglieranno in futuro, grazie soprattutto alle opportunità economiche che ora forniscono i college attraverso la NIL, la strada americana. Partendo da New York Banchi ha fatto tappa a Boston e a Miami, toccando anche cittadine collegiali come St. Bonaventure e Durham, sede naturalmente di Duke. Il messaggio è chiaro, l’America viene monitorata con attenzione da coach Banchi e dalla rete di scout che la Federazione sta tessendo. “Un viaggio breve ma... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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