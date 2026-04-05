Il campionato universitario negli Stati Uniti coinvolge molti giovani atleti italiani, che attirano l'attenzione della Nazionale. Il commissario tecnico azzurro ha visitato alcune università e si è incontrato con DiVincenzo, confermando il ruolo importante del giocatore. In particolare, il ct ha parlato con il giocatore, sottolineando la sua disponibilità e il suo potenziale contributo alla squadra. Fontecchio resta un elemento stabile nel gruppo.

Un viaggio breve ma decisamente intenso e dal significato importante quello di Luca Banchi negli States. La Nazionale, infatti, fa capire di essere vicina agli azzurri che hanno scelto, e che sceglieranno in futuro, grazie soprattutto alle opportunità economiche che ora forniscono i college attraverso la NIL, la strada americana. Partendo da New York Banchi ha fatto tappa a Boston e a Miami, toccando anche cittadine collegiali come St. Bonaventure e Durham, sede naturalmente di Duke. Il messaggio è chiaro, l’America viene monitorata con attenzione da coach Banchi e dalla rete di scout che la Federazione sta tessendo. “Un viaggio breve ma... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Banchi in America per i giovani in Ncaa: "La Nazionale li segue da vicino. Fontecchio punto fermo"

Quattro cinghiali in pieno giorno. Un cittadino li segue e li filmaQuattro cinghiali in pieno giorno a ‘pascolare’ in centro: "Prima sono andati a messa alla parrocchia della Misericordia poi al bar e a comprare il...

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