Il nuovo singolo di Francesca Michielin, intitolato ‘Strega Comanda’, è stato pubblicato il 5 giugno su tutte le piattaforme digitali. Il brano nasce da un gioco molto popolare tra i bambini italiani. È disponibile anche il videoclip ufficiale, pubblicato contestualmente alla canzone. La produzione è curata da Columbia Records Sony Music Italy.

Da uno dei giochi più iconici dell’infanzia italiana nasce “Strega Comanda”, il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori dal 5 giugno su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records Sony Music Italy e accompagnato dal videoclip ufficiale. Il singolo arriva dopo l’annuncio di Magia Bianca, il nuovo progetto discografico in uscita il 12 giugno che inaugura un nuovo immaginario artistico e che apre un capitolo inedito nel percorso della cantautrice. Un titolo che richiama immediatamente una memoria condivisa, fatta di colori, immaginazione e libertà, che nel brano si trasforma in una potente metafora contemporanea dell’identità e della possibilità di scegliere chi essere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francesca Michielin, esce il nuovo singolo ‘Strega Comanda’

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