Francesca Michielin – Ph. Alessandro Treves MILANO – Francesca Michielin è pronta a tornare ufficialmente sulla scena musicale con “Una donna non può” (Columbia RecordsSony Music Italy), il nuovo singolo che uscirà in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 1° maggio e da ora disponibile in pre-save. Con questo nuovo brano, Francesca Michielin affronta con lucidità e sensibilità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società. Un titolo diretto, incisivo e allo stesso tempo ironico che racchiude il messaggio-chiave di questo pezzo: mettere in discussione i limiti della differenza di genere e scardinare una narrazione che per troppo tempo ha cercato di stabilire cosa una donna può o non può essere.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Una donna non può”, dal 1° maggio il nuovo singolo di Francesca Michielin

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