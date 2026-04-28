Una donna non può dal 1° maggio il nuovo singolo di Francesca Michielin

Da lopinionista.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Michielin – Ph. Alessandro Treves MILANO – Francesca Michielin è pronta a tornare ufficialmente sulla scena musicale con “Una donna non può” (Columbia RecordsSony Music Italy), il nuovo singolo che uscirà in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 1° maggio e da ora disponibile in pre-save. Con questo nuovo brano, Francesca Michielin affronta con lucidità e sensibilità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società. Un titolo diretto, incisivo e allo stesso tempo ironico che racchiude il messaggio-chiave di questo pezzo: mettere in discussione i limiti della differenza di genere e scardinare una narrazione che per troppo tempo ha cercato di stabilire cosa una donna può o non può essere.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - “Una donna non può”, dal 1° maggio il nuovo singolo di Francesca Michielin

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