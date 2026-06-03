Francesca Maccani incontra i lettori da Spazio Cultura | presenta il suo libro Il tuo nome nel bosco

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 10 giugno alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, Francesca Maccani incontrerà i lettori per la presentazione del suo libro Il tuo nome nel bosco, un romanzo, novità editoriale della Rizzoli.Con una voce potente e lirica, l'autrice costruisce un romanzo intimo e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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