Amici del libro prosegue con Francesca Maccani | all' oratorio di Santa Cita si presenta Il tuo nome nel bosco
La rassegna Amici del libro, organizzata dall'associazione Retablo in sinergia con la fondazione Riv, prosegue il 13 maggio, alle 18, all'oratorio di Santa Cita di Palermo, con la scrittrice Francesca Maccani che presenterà il suo nuovo libro "Il tuo nome nel bosco" (Rizzoli). Dialogheranno con.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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