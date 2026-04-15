Gianni Palagonia da Spazio Cultura l' autore presenta il libro Tracce di verità
Mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 17:30 si terrà un incontro presso la Libreria Macaione di Palermo, dove l'autore presenterà il suo nuovo libro intitolato
Un incontro diretto, intenso e ricco di spunti di riflessione quello in programma mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 17:30 alla Libreria Macaione di Palermo.Protagonista dell’evento sarà Gianni Palagonia, autore del libro “Tracce di verità”, un’opera che si propone di accompagnare il lettore in un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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