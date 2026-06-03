Franca Mancini la signora dell’arte E il ricordo di Ricci il bagnino eroe

Franca Mancini, nota nel mondo dell’arte, ha ricevuto il diploma di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. La cerimonia si è svolta in un’aula ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali. Nello stesso evento, è stato ricordato Ricci, il bagnino che ha salvato diverse vite in passato. La premiazione ha sottolineato i contributi di Mancini nel campo artistico e il gesto di coraggio di Ricci.

Ha ricevuto il diploma di Commendatore Omri (Ordine al merito della Repubblica italiana) Franca Scopinigo Mancini di Pesaro, in sedia a rotelle, accompagnata dalle nipoti Cornelia Mattiacci e Carlotta Mancini e premiata dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani e dall’onorevole Antonio Baldelli per aver dedicato la sua vita a diffondere l’arte e la cultura contemporanea. Questa la motivazione: "Come ha scritto un giornalista locale, se il gran fiume dell’arte moderna ha scavato nei decenni un’ansa che lo fatto attraversare in pieno Pesaro, gran merito va proprio a Franca Mancini. Dagli anni Sessanta del ‘900, prima con la Galleria ‘Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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