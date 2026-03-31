Pasqua all' insegna dell' Arte alla Galleria Ricci Oddi

Durante le festività pasquali, la Galleria Ricci Oddi a Piacenza sarà aperta domenica 5 e lunedì 6 aprile. Gli orari di apertura sono dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 in entrambi i giorni. La struttura si trova in via San Siro 13.

La Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi (via San Siro 13, Piacenza) sarà aperta in occasione delle prossime festività pasquali domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile con il seguente orario: dalle 9,30 alle 13; dalle 14,30 alle 18.Ad accogliere i visitatori vi sarà anche il celebre Ritratto di signora. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi, la nuova acquisizione della Galleria d’Arte ModernaL'archivio storico della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi si arricchisce di un’importante acquisizione: un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi... "Il pomeriggio dei quadri viventi", visita e laboratorio per bambini alla Galleria Ricci OddiSabato 17 gennaio alle ore 16 alla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi un laboratorio in cui i giovani partecipanti diventeranno protagonisti delle... Tutti gli aggiornamenti su Galleria Ricci Oddi Nuova veste per la Galleria Ricci Oddi di Piacenza(ANSA) - PIACENZA, 10 MAR - A vent'anni dall'ultimo intervento di restauro e a sei dal ritrovamento della più celebre opere esposta, il 'Ritratto di Signora' di Klimt, trafugato nel 1997 e ritrovato ... msn.com Galleria Ricci Oddi: riapre con un nuovo volto dopo 20 anniLa Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza riapre al pubblico con una nuova veste. Da martedì 28 aprile, oltre mille metri quadrati espositivi tornano fruibili, presentandosi riallestiti e ... it.blastingnews.com