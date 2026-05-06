Santa Giulia | indaga la Corte dei Conti

Nella mattina che precede l'inaugurazione di un nuovo impianto sportivo, le forze dell'ordine si sono recate a Palazzo Marino per un'ispezione. La Corte dei Conti sta indagando su alcune questioni legate ai lavori e ai finanziamenti dell'edificio, mentre la Guardia di finanza ha effettuato un controllo in vista dell'apertura ufficiale. Nessun dettaglio è stato comunicato sui motivi specifici dell'intervento.

È la mattina prima del giorno dell'inaugurazione dell'Unipol Dome e la Guardia di finanza si presenta a Palazzo Marino. Le Fiamme gialle hanno la delega, con un ordine di esibizione, della Corte dei conti e ieri bussano agli uffici della direzione generale per acquisire tutta la documentazione relativa alla realizzazione dell'Arena Santa Giulia, che durante Milano-Cortina ha ospitato le partite di hockey. Nel mirino della Procura regionale della Lombardia della Corte dei conti, guidata da Paolo Evangelista, ci sono i 134 milioni di euro di extracosti per la costruzione del palazzetto. I magistrati contabili hanno aperto una istruttoria per verificare eventuali danni erariali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Santa Giulia: indaga la Corte dei Conti Notizie correlate Olimpiadi, la Corte dei conti indaga sull'Arena Santa Giulia: ipotesi danno erariale per 130 milioni di euroCi sarebbe stato un esborso non previsto dalle casse statali nella volata finale che ha consentito, a pochi giorni dal gong di inizio delle Olimpiadi... Arena Santa Giulia, la Corte dei conti indaga sugli extra costi e ipotizza il danno erariale: gdf a Palazzo MarinoLa guardia di finanza, su delega della procura regionale della Corte dei conti della Lombardia, sta acquisendo documenti a Palazzo Marino nell'ambito... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pm Corte Conti indaga su Arena Santa Giulia Olimpiadi, 'danno erariale'; Arena Santa Giulia, la Corte dei conti indaga sugli extra costi e ipotizza il danno erariale: gdf a Palazzo Marino; Olimpiadi 2026, la Corte dei conti indaga sull'Arena Santa Giulia: Danno erariale; Giochi, la Corte dei Conti indaga sugli extra-costi dell’Arena Santa Giulia. Santa Giulia: indaga la Corte dei ContiI pm contabili ipotizzano il danno erariale per gli extracosti della struttura olimpica ... msn.com Arena Santa Giulia di Milano, la Corte dei Conti indaga su oltre 130 milioni di extracostiAcquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Milano. Verifiche su possibili danni erariali legati all’impianto olimpico ... affaritaliani.it La Procura lombarda della Corte dei Conti apre le indagini sugli extracosti concessi all’Arena Santa Giulia, che ha ospitato l’impianto di hockey maschile... - facebook.com facebook La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'istruttoria sull'Arena Santa Giulia, l'impianto dove si sono tenute le gare di hockey per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'ipotesi è che ci possa essere stato un danno erariale legato a x.com