Termovalorizzatore di Santa Palomba la Corte dei Conti indaga sull’acquisto dei terreni | Pagati quasi il doppio

La Corte dei Conti sta conducendo un’indagine sull’acquisto dei terreni a Santa Palomba, effettuato per il progetto di un termovalorizzatore. Secondo le verifiche, l’ente ha pagato circa sette milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai quattro milioni stimati come valore di mercato. L’indagine mira a chiarire eventuali irregolarità nella transazione e nelle modalità di acquisto.

Pomezia, 26 marzo 2026 – I terreni di Santa Palomba comprati a quasi il doppio del loro valore di mercato: sette milioni di euro anziché i 4 preventivabili. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la Corte dei Conti starebbe indagando per fare luce su un possibile danno erariale. L’indagine della Corte prende il via dopo un esposto presentato dalla ex sindaca e ora consigliere capitolina Virginia Raggi e dalla consigliera Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Raggi nel Municipio IX della Capitale: per questo, il vice procuratore contabile del Lazio Claudio Mori ha invitato, scrive il Corriere, “14 persone a fornire spiegazioni riguardo all’acquisto dei terreni di Santa Palomba su cui sorgerà il grande impianto di termovalorizzazione fortemente voluto dall’amministrazione capitolina”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Santa Palomba, terreni per il termovalorizzatore pagati il doppio: Corte dei Conti indaga su Ama e CampidoglioIl sito di Santa Palomba è stato acquistato per 7,5 milioni di euro quando ne vale 4. Roma: M5s su Santa Palomba, bene verifiche Corte dei Conti, ora si faccia chiarezzaIl gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle accoglie con favore l’avvio delle verifiche da parte della Corte dei Conti riguardanti l’acquisto dei... Aggiornamenti e notizie su Termovalorizzatore di Santa Palomba la... Temi più discussi: Termovalorizzatore a Santa Palomba, dubbi dei magistrati contabili sul prezzo del terreno. Ama: Procedura corretta; Comitati no termovalorizzatore Santa Palomba scrivono all'Ue; La Corte dei Conti accusa: Strapagati i terreni per il termovalorizzatore di Santa Palomba; Termovalorizzatore di Roma, pagati il doppio i terreni a Santa Palomba: la Corte dei Conti indaga per possibile danno erariale. Termovalorizzatore di Santa Palomba, la Corte dei Conti indaga sull’acquisto dei terreni: Pagati quasi il doppioSecondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’area sarebbe stata acquistata da Ama per circa 7 milioni di euro, a fronte di un valore stimato intorno ai 4. L'indagine e le reazioni ... ilfaroonline.it Roma – Caso Santa Palomba: la Corte dei Conti conferma lo scandalo sollevato da EtruriaNewsL’inchiesta giornalistica partita dal nostro blog, poi approdata a Report (Rai 3), incassa oggi la pesantissima conferma della magistratura contabile: terreni ... etrurianews.it Il termovalorizzatore di Roma ha un problema con i conti / La Corte dei Conti indaga sull’acquisto del terreno di Santa Palomba, pagato 7,5 milioni quando ne valeva quattro. Una quindicina di persone chiamate a rispondere. I cantieri, però, partono lo stesso. [ - facebook.com facebook Roma, De Priamo (FdI): indagine su termovalorizzatore Santa Palomba smentisce amministrazione capitolina lavocedelpatriota.it/roma-de-priamo… via @vocedelpatriota x.com