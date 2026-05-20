Pisa, 19 maggio 2026 – Quale consueto appuntamento attende ormai i tifosi nerazzurri il mercoledì mattina? Esatto, come ogni mercoledì torna «Pisa nel pallone» il podcast nerazzurro con la voce dei giornalisti de La Nazione. In questa puntata parleremo della contestazione alla squadra, del futuro di Hiljemark e – ovviamente – dell’addio di capitan Marius Marin. Il podcast è curato da Saverio Bargagna ed Enrico Mattia Del Punta con il contributo del «nostro» Lorenzo Vero. È possibile ascoltare questa puntata – come tutte le altre – sul sito de La Nazione di Pisa oppure su tutte le principali piattaforme come, ad esempio, Spotify: basta cercare «Pisa nel pallone» per mettersi in ascolto e restare sempre aggiornati 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Pisa nel pallone”: la terza puntata del podcast nerazzurro

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