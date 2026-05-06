Un podcast in nerazzurro per raccontare le vicende calcistiche del Pisa Sporting Club. Le voci dei giornalisti de La Nazione di Pisa danno vita a " Pisa nel pallone ", appuntamento settimanale per restare sempre aggiornati su ciò che gravita intorno al mondo del pallone sotto la Torre. La prima puntata è già online stamani: un approfondimento che potrete ascoltare ovunque vogliate su Spotify e su tutte le principali piattaforme di riferimento nonché sul nostro sito internet. Un modo per restare sempre connessi con la squadra del cuore, ma stavolta mettendosi in "ascolto", magari con delle cuffiette wi-fi o accendendo l’autoradio in auto. Il podcast è curato direttamente dai giornalisti de La Nazione di Pisa che quotidianamente seguono le vicende nerazzurre: dal mercato alle analisi; dai risultati ai retroscena.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pisa nel pallone". Arriva il podcast

JUVENTUS DEVE COMPRARE TONALI!#pisajuventus #pisajuve #juventus #Juve #spalletti #yildiz

Notizie correlate

Pisa nel pallone: il podcast che racconta la squadra nerazzurraPisa, 4 maggio 2026 – Un podcast tutto in nerazzurro per raccontare le vicende calcistiche del Pisa Sporting Club.

Giulia Salemi sorprende ancora: ecco chi arriva nel suo podcastGiulia Salemi sorprende ancora: nel suo podcast arriva Alba Parietti Il podcast di Giulia Salemi continua a crescere e a far parlare.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Pisa nel pallone: il podcast che racconta la squadra nerazzurra; Parma - Pisa (1-0) Serie A 2025; Il Pisa torna in Serie B dopo una stagione; Serie B 2024/2025 Pisa Catanzaro 0 a 0 : Pari E Patta Alla Cetilar Arena -.

Pisa nel pallone. Arriva il podcastUn podcast in nerazzurro per raccontare le vicende calcistiche del Pisa Sporting Club. Le voci dei giornalisti de ... lanazione.it

Pisa nel pallone: il podcast che racconta la squadra nerazzurraOgni settimana approfondimenti sulle vicende del team con i giornalisti de La Nazione: dal mercato alle analisi; dai risultati ai retroscena. Le puntate avranno cadenza settimanale e saranno pubblicat ... lanazione.it

Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook

Le pagelle di Pisa-Lecce #SkySport #PisaLecce #SerieA x.com