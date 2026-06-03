Fototrappole incastrano i furbetti dei rifiuti multati due trasfertisti a Camposanto

Notizia in breve

Due cittadini sono stati multati a Camposanto dopo che le fototrappole hanno catturato i loro spostamenti con veicoli in zone non autorizzate. Le immagini hanno permesso di identificare i trasfertisti coinvolti in attività di smaltimento illecito dei rifiuti. Le sanzioni amministrative sono state emesse dagli agenti della Polizia Locale al termine di indagini approfondite. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle infrazioni o sulle modalità di accertamento.