Fototrappole incastrano i furbetti dei rifiuti multati due trasfertisti a Camposanto
Due cittadini sono stati multati a Camposanto dopo che le fototrappole hanno catturato i loro spostamenti con veicoli in zone non autorizzate. Le immagini hanno permesso di identificare i trasfertisti coinvolti in attività di smaltimento illecito dei rifiuti. Le sanzioni amministrative sono state emesse dagli agenti della Polizia Locale al termine di indagini approfondite. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle infrazioni o sulle modalità di accertamento.
A Camposanto nei giorni scorsi, a conclusione di accurate indagini, gli agenti della Polizia Locale hanno elevato due sanzioni amministrative a carico di altrettanti cittadini. I trasgressori, entrambi residenti fuori dal perimetro comunale, avevano scelto le strade del paese della Bassa modenese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
I furbetti dei rifiuti beccati dalle fototrappole, l'assessore Antonucci: «Incivili che danneggiano la città»Le fototrappole installate dall'amministrazione comunale di Brindisi hanno già catturato alcune persone che abbandonano rifiuti in strada.
"La pacchia è finita", fototrappole incastrano i foggiani incivili: "Basta scuse e zone franche"A Foggia, le fototrappole sono state installate per sorvegliare le aree pubbliche contro chi abbandona rifiuti e si comporta in modo incivile.
Furbetti dei rifiuti. I vigili incastrano 32 trasgressoriScoperti ad abbandonare rifiuti in strada grazie alle fototrappole: ben 32 verbali elevati dalla polizia locale di Cesano Maderno solo nelle ultime settimane. Continua l’attività del Nucleo Tutela ... ilgiorno.it
Furbetti dei rifiuti: tolleranza zero. Arrivano le video-fototrappoleTolleranza zero per chi abbandona i rifiuti, scatta l’operazione Decoro urbano con le fototrappole. Si rischiano sanzioni e denunce, regole rigide anche per i commercianti. Nei prossimi giorni ... ilrestodelcarlino.it