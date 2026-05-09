I furbetti dei rifiuti beccati dalle fototrappole l' assessore Antonucci | Incivili che danneggiano la città

Le fototrappole installate dall'amministrazione comunale di Brindisi hanno già catturato alcune persone che abbandonano rifiuti in strada. In seguito alle immagini, sono state emesse le prime multe a carico degli autori. L'assessore ha commentato che si tratta di comportamenti incivili che arrecano danno alla città e che si continuerà a monitorare per contrastare questa pratica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rifiuti abbandonati in strada, per gli incivili fioccano le prime multe. Le fototrappole installate dall'Amministrazione Comunale di Brindisi hanno già individuato i trasgressori e la Polizia Locale ha elevato una raffica di contravvenzioni nelle ultime ore. Il messaggio è chiaro: il tempo dell’impunità è finito. Sorveglianza 24 ore su 24 Eppure, proprio chi ha voluto con forza questi strumenti di controllo non si accontenta di celebrare i risultati. L'assessore all'Ambiente e all'Igiene Urbana, Livia Antonucci, incassa il successo delle fototrappole ma non abbassa la guardia: «Ad essere colpiti - spiega in una nota - sono soltanto gli incivili che mettono a repentaglio il decoro cittadino, oltre a creare problemi igienico-sanitari.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - I furbetti dei rifiuti beccati dalle fototrappole, l'assessore Antonucci: «Incivili che danneggiano la città» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Abbandono rifiuti: numerosi gli incivili "colti in flagrante" dalle fototrappoleBRINDISI - Gli impianti di videosorveglianza fatti installare dall'Amministrazione Comunale in diversi punti di Brindisi hanno prodotto i primi... Abbandono rifiuti, in un anno oltre mille "zozzoni" beccati dalle fototrappoleAbitudini incivili che il Comune combatte da anni insieme alla polizia municipale. Contenuti di approfondimento Rifiuti, scoperti 181 evasori totali. Ispettori in campo contro i furbetti, nuova stretta: aumentano i controlliFirenze, 17 febbraio 2026 – Furbetti nel sacco. A Firenze non c’è scampo per gli evasori dei rifiuti. La task force di Plures Alia nell’ultimo anno ha stanato 181 evasori totali della Tari, poi ... lanazione.it Imperia, caccia ai furbetti dei rifiuti. Scajola: Troverò il modo di pubblicare i nomiIn un mese 49 segnalazioni dagli ispettori ambientali, riguardano anche alcuni esercenti. Multe da 100 a 450 euro ... ilsecoloxix.it