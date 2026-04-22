La pacchia è finita fototrappole incastrano i foggiani incivili | Basta scuse e zone franche

A Foggia, le fototrappole sono state installate per sorvegliare le aree pubbliche contro chi abbandona rifiuti e si comporta in modo incivile. Le immagini mostrano persone che gettano spazzatura in modo illecito, dimostrando che le pratiche di impunità sono state interrotte. L’assessora all’Ambiente ha confermato che le riprese non riguardano discariche abusive, ma comportamenti individuati nel corso delle attività di monitoraggio.

Fototrappole attive a Foggia contro incivili e sporcaccioni. La ‘pacchia’ dell'impunità è finita. Lo dimostrano le immagini condivise dall'assessora all'Ambiente, Lucia Aprile: “Non sono immagini che vengono da una discarica abusiva. Vengono dalle strade di Foggia. Sacchi neri lasciati sui.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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