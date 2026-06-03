Fotografia teatro e letteratura | ultimi due appuntamenti con i sabati del cortile

Si avviano alla conclusione gli ultimi due appuntamenti della rassegna “i sabati al cortile”, curata da Ivano Mazzani e ospitata negli spazi de ilCortile in via Paolo Costa 31 a Ravenna. La serie di eventi comprende spettacoli di teatro, presentazioni di libri e mostre fotografiche. La manifestazione si svolge nel fine settimana e coinvolge diversi artisti e autori locali. La rassegna si rivolge a un pubblico interessato alle arti visive, alla letteratura e alle performance dal vivo.

Giunge alle battute finali la rassegna “i sabati al cortile” curata da Ivano Mazzani negli spazi de ilCortile in via Paolo Costa 31 a Ravenna. Arrivano due appuntamenti giovedì e sabato. Quello di giovedì 4 giugno ore 17 è il recupero dell'appuntamento del 16 maggio (che era stato annullato per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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"I sabati nel cortile", tocca alla fabbrica nel teatro di Luigi DadinaSabato 2 maggio alle 17 si terrà il sesto appuntamento della rassegna “i sabati al cortile” presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna.

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