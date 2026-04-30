I sabati nel cortile tocca alla fabbrica nel teatro di Luigi Dadina

Sabato 2 maggio alle 17 si terrà il sesto appuntamento della rassegna “i sabati al cortile” presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna. L’evento, organizzato da Ivano Mazzani, si svolge nel contesto di una serie di incontri settimanali dedicati alla rappresentazione teatrale di un testo scritto da Luigi Dadina.

Sabato 2 maggio e ore 17, presso il cortile, via Paolo Costa 31 Ravenna, si terrà il sesto incontro della rassegna “i sabati al cortile” curata da Ivano Mazzani. Laura Gambi scrittrice e presidente della cooperativa sociale LibrAzione intervista Luigi Dadina attore e fondatore del Teatro delle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Dialoghi d'arte e creatività: poesia, fotografia e teatro aprono alla rassegna "I sabati al Cortile"Tutti i sabati, dal 3 aprile al 6 giugno, un cartellone di incontri culturali e momenti di confronto con fotografi, giornalisti e registi Ravenna si...

I "sabati al Cortile" ospitano un incontro sulla libertà di stampaSabato 25 aprile ore 17, presso il cortile, via Paolo Costa 31 Ravenna, si terrà il quinto incontro della rassegna “i sabati al cortile” curata da...