Tutti i sabati, dal 3 aprile al 6 giugno, un cartellone di incontri culturali e momenti di confronto con fotografi, giornalisti e registi Ravenna si prepara a un'estate ricca di appuntamenti culturali e momenti di confronto. Questa mattina è stata presentata la nuova stagione de "I sabati del cortile" che dal 3 aprile e fino al 6 giugno porteranno al Cortile di via Paolo Costa incontri culturali, teatro e momenti di riflessione. Gli appuntamenti promossi dall'associazione enogastronomica saranno in programma ogni sabato dalle 17 alle 18.30. A inaugurare la rassegna, venerdì 3 aprile, sarà l'evento “La drammaturgia di Marco Martinelli” con Marco Martinelli, fondatore de Le Albe, drammaturgo e regista di teatro accompagnato da Silvia Rossetti, drammaturga del collettivo Spazio A Teatro e Giuseppe Di Giacobbe. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Dialoghi d'arte e creatività: poesia, fotografia e teatro aprono alla rassegna "I sabati al Cortile"

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