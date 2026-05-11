Scontro tra moto e scooter in via Torrione | un ferito trasportato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato in via Torrione, coinvolgendo una moto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza al centauro, che è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente.

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Un centauro è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale di Salerno in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Torrione. Lo scontro ha coinvolto una moto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, unitamente agli operatori dell'operazione Strade.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scontro fra due auto e una moto: un ferito trasportato in ospedaleTraffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale... Scontro auto-moto nella zona industriale: ferito un 59enne, trasportato in ospedaleUn incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 8 maggio 2026, intorno alle 15. Argomenti più discussi: Scontro tra moto e bici, morto ciclista sessantenne nell'Astigiano; Modena, scontro tra moto e camion: morto centauro 24enne; Scontro tra moto e auto a Rivolta d’Adda: 51enne grave. Ferito anche l’automobilista di Arzago; Scontro tra moto e bici nel Milanese: morto un 66enne, grave un 74enne. Tragedia a #Roma: due ragazzi di 22 anni sono morti nello scontro tra due moto all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. I mezzi sono stati sequestrati, la Polizia locale sta ricostruendo la dinamica x.com Scontro auto-moto al centro di Salerno, feriti un 21enne e una 18enne: ricoverati in ospedaleIncidente stradale a Salerno, nello scontro tra un'auto e una moto sono rimasti feriti due ragazzi di 21 e 18 anni ... fanpage.it