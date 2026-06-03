Nel primo pomeriggio di oggi, in via Ennio Goduti, una Renault Clio e una moto si sono scontrate violentemente. L'impatto ha provocato il trasporto in ospedale di un centauro, che è stato soccorso sul posto. La Polizia Municipale sta ancora indagando sulle cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Violento impatto nel primo pomeriggio di oggi in via Ennio Goduti tra una Renault Clio e una moto per cause ora in corso d’accertamento da parte della Polizia Municipale. Il centauro ha avuto la peggio: si tratta di un 24enne che, subito soccorso dal personale sanitario di un’autoambulanza della Croce Rossa, è stato trasportato in ospedale. Il giovane, che si stava recando al lavoro, avrebbe fatto un volo di qualche metro a seguito dell’urto. Fortunatamente indossava il casco altrimenti le conseguenze dello scontro sarebbero state assai gravi. Il centauro lamentava dolori alla gamba. L'articolo FOTO Scontro auto-moto: centauro trasportato in ospedale proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Roma, scontro auto-moto: morto centauro 33enne

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