Scontro fra una moto e un furgoncino centauro trasportato all’ospedale in elisoccorso

Nella tarda mattinata di oggi, 19 maggio, si è verificato un incidente a Gualdo Tadino, nella frazione Torre dei Belli, coinvolgendo una moto e un furgoncino della nettezza urbana. La collisione ha causato il trasferimento del centauro in ospedale tramite un elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

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