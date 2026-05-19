Scontro fra una moto e un furgoncino centauro trasportato all’ospedale in elisoccorso
Nella tarda mattinata di oggi, 19 maggio, si è verificato un incidente a Gualdo Tadino, nella frazione Torre dei Belli, coinvolgendo una moto e un furgoncino della nettezza urbana. La collisione ha causato il trasferimento del centauro in ospedale tramite un elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.
Scontro fra una moto e un furgoncino della nettezza urbana nella tarda mattinata di oggi, 19 maggio, a Gualdo Tadino, in località Torre dei Belli.Come riportato da Trg l'incidente ha visto coinvolti una moto e un furgoncino della nettezza urbana. Il centauro è stato trasferito con l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Frontale fra auto e moto, centauro trasportato all'ospedale in elisoccorsoViolento frontale fra un'auto e una moto nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, a San Secondo, frazione di Città di Castello.
Scontro fra auto e moto, gravissimo un uomo di 56 anni: trasportato in ospedale con l’elisoccorsoMassa, 24 aprile 2026 – Gravissimo incidente avvenuto nella serata di oggi, 24 aprile, a Massa.
Scontro fra una moto e un furgoncino, centauro trasportato all’ospedale in elisoccorso ift.tt/r4bCn8D ift.tt/pHBLbTP x.com
Tragico incidente a Pachino: morto motociclista dopo lo scontro con un camion Secondo le prime informazioni, un grave scontro tra una moto e un camion sarebbe avvenuto in tarda mattinata in contrada Cozzo Grillo. Il conducente della moto, un giovane di cir facebook
Zibido San Giacomo, frontale fra un’auto e una moto: ventenne sbalzato dalla sella è in condizioni criticheZibido San Giacomo (Milano), 19 maggio 2026 – Uno scontro terribile fra una moto e un’auto sulla provinciale a Zibido San Giacomo, hinterland sud di Milano. L’epilogo, un ragazzo di vent’anni portato ... ilgiorno.it
Bari, scontro fra auto e moto sul lungomare di fronte alla Fiera: feriti tre ragazzi (due gravi)L’incidente ieri sera poco dopo le 20,30, in piena ora movida. I feriti trasportati a Policlinico e Di Venere. La polizia locale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro ... msn.com