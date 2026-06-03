Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha coinvolto un impianto di lavorazione dei rifiuti a Montesarchio. Le fiamme hanno avvolto la struttura, che si trovava in funzione prima che scoppiasse il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.

Tempo di lettura: < 1 minuto È andato a fuoco nel pomeriggio di oggi un impianto di lavorazione dei rifiuti a Montesarchio. Dalla struttura si è levato un denso fumo che ha suscitato preoccupazione nella cittadinanza ed è intervenuta immediatamente l’Arpac per avviare la rilevazione della presenza di eventuali inquinanti. Sul posto del rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e anche altre squadre per spegnere il rogo. Si sta cercando anche di individuare la causa scatenante l’incendio, forse da ricercare negli oli esausti raccolti all’interno. L'articolo FOTO Montesarchio, impianto di lavorazione dei rifiuti in fiamme proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Montesarchio, impianto di lavorazione dei rifiuti in fiamme

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