Alle prime luci dell’alba un incendio ha coinvolto un impianto di rifiuti a Capannori. I vigili del fuoco di Lucca, Pistoia e Prato sono intervenuti con diverse squadre e un’autobotte. Sul posto sono stati evacuati alcuni operatori, mentre le fiamme sono state domate in breve tempo. Non sono stati segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Le squadre hanno contenuto le fiamme e stanno provvedendo al minuto spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Capannori: incendio all’alba in un impianto di rifiuti (foto)

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