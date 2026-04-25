Karate a Benevento | la SKC domina il nazionale con 19 medaglie

Durante il Campionato nazionale Libertas al Palatedeschi, la S.K.C. Benevento ha ottenuto un totale di 19 medaglie. La competizione si è svolta recentemente e ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da tutto il paese. La squadra locale ha ottenuto risultati significativi, dimostrando un alto livello di preparazione e dedizione nelle discipline del karate. La manifestazione ha attratto un vasto pubblico di appassionati e familiari degli atleti.

? Cosa sapere La S.K.C. Benevento conquista 19 medaglie al Campionato nazionale Libertas al Palatedeschi.. Il successo della squadra locale coinvolge 280 atleti provenienti da tutto il centro-sud.. Il Palatedeschi di Benevento ha ospitato domenica scorsa il Campionato nazionale centro-sud Italia di karate Libertas, un evento che ha la partecipazione di 280 atleti provenienti da diverse realtà del centro e sud del Paese, inclusa. La competizione, organizzata dal maestro Formichella in sinergia con il Dipartimento nazionale karatè Libertas, ha l’eccellenza sportiva locale protagonista assoluta sul tatami. La società S.K.C. BENEVENTO si è distinta come vera forza dominante della manifestazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate a Benevento: la S.K.C. domina il nazionale con 19 medaglie Notizie correlate AKA Team Karate domina a Empoli: primo posto e 27 medaglie al Gran Premio GiovanissimiGrande successo per l’AKA Team Karate di Arezzo che ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli, manifestazione regionale dedicata alle... Europei Giovanili Karate, l'Italia torna a Roma con 15 medaglieLa spedizione azzurra agli Europei di Limassol si è conclusa con 15 medaglie conquistate. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: KARATE – Super Kensho ai Campionati Nazionali Centro-Sud Italia a Benevento; Gazzetta di Benevento; Krossing Weight Sortino: è pioggia di podi ai Nazionali di karate; Tempi di bilanci per PGS – Polisportive Giovanili Salesiane di Benevento. STARSPORT DI BELLO: TRIONFO AL TROFEO PUGLIA KARATE FIJLKAM. Un medagliere importante quello della Starsport Karate di Bello, al Trofeo Puglia che si è disputato presso il PalaPertini di Noicattaro il 19-04 u.s. che conferma la qualità del settore a - facebook.com facebook