Karate Furinkazan pioggia di medaglie Terza società per numero di iscritti

Al debutto al 1° Trofeo Impero Asi Golden Cup Karate e Parakarate, il Furinkazan Karate – Centro Coni, affiliato Asi, ha ottenuto numerose medaglie durante la competizione organizzata dalla Virtus Casalgrande al PalaKeope. La società si è posizionata come terza per numero di iscritti tra le partecipanti, contribuendo con un'affermazione significativa alla manifestazione. La gara ha visto protagonisti atleti di diverse categorie, con molte medaglie assegnate ai partecipanti.

Medaglie a pioggia per il Furinkazan Karate – Centro Coni, affiliato Asi (ente di promozione sportiva in convenzione con la Fijlkam), protagonista al debutto del 1° Trofeo Impero Asi Golden Cup Karate e Parakarate, organizzato dalla Virtus Casalgrande al PalaKeope. Con 36 atleti in gara – terza società per numero di iscritti – il team dei maestri Gabriele e Federica Achilli ha conquistato complessivamente 20 medaglie: 7 ori, 5 argenti e 8 bronzi, chiudendo al 3° posto nel medagliere alle spalle di Karate Viadana e Virtus Casalgrande. Un risultato di grande rilievo in una manifestazione che ha visto sul tatami circa 350 partecipanti in rappresentanza di 22 società provenienti dalle regioni del Centro-Nord Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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