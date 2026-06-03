La Fortitudo ha confermato l'ingaggio del giocatore lituano Sorokas con un contratto biennale. Per ora, non ci sono comunicazioni ufficiali o dettagli definitivi sulla composizione del roster della squadra. Le voci circolate riguardano anche un possibile accordo con un altro atleta, Guerri, ma senza conferme ufficiali. La situazione attorno alla formazione resta incerta, con molte speculazioni e poche informazioni ufficiali diffuse dall'organizzazione.

Tanto rumore per nulla. Al momento sono tante le chiacchiere che arrivano da radio portici, ma nulla di concreto o meglio di ufficiale su quella che sarà la Fortitudo. Il passaggio della Fortitudo di ieri a quella di domani è in piena evoluzione. Prima di poter chiudere definitivamente l’era Stefano Tedeschi e per dire ufficialmente aperta quella di Matteo Gentilini si deve attendere il passaggio delle quote che porterà all’uscita di alcuni soci e alla maggioranza assoluta dell’attuale presidente della Sporting Fortitudo, la controllante del mondo Effe. Serve attendere per avere conferme, anche se chi sta per subentrare non può permettersi tempo e si è già messa in moto, per organizzare lo staff e la squadra per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, Sorokas e Guerri i primi tasselli. Pronto un contratto biennale per il lituano

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