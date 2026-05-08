Fortitudo Sorokas e Anumba | che spinta

Nella partita tra Fortitudo e Avellino, il risultato finale è stato di 76 a 58 a favore della squadra di casa. La formazione di Avellino ha schierato vari giocatori, con Anumba e Sorokas che hanno segnato rispettivamente 12 e 17 punti. La partita si è svolta al centro di un palazzetto con pubblico presente, e i punteggi sono stati aggiornati nel corso dei quattro quarti.

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FORTITUDO 76 AVELLINO 58 FLATS SERVICE: Della Rosa, Moore 8, Sarto 12, Anumba 12, Sorokas 17, Fantinelli 7, Mastellari 5, Guaiana 3, De Vico 10, Moretti 2, Braccio. All. Caja. UNICUSANO AVELLINO: Francis 24, Fresno 2, Lewis 13, Pullazi 9, Cicchetti 2,; Zerini 3, Jurkatamm 4, Pini, Grande 1, Fianco; Donati ne. All. Di Carlo. Arbitri: Rudellat, De Biase, Berlangieri. Note: parziali 21-14, 40-22, 63-40. Tiri da due: Fortitudo 1728; Avellino 1129. Tiri da tre: 935; 729. Tiri liberi: 1517; 1523. Rimbalzi: 46; 34. Prestazione convincente per la Fortitudo che fa sua, senza fatica, gara-uno dei quarti con Avellino. Ottima prova per la formazione di Attilio Caja che riprende da dove aveva lasciato il 26 aprile, dopo il netto successo di Forlì nell’ultima di campionato, e inizia nel migliore dei modi i playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo Sorokas e Anumba: che spinta Notizie correlate Le pagelle: bene anumba, sorokas forza troppo. Sarto show, Mastellari a vuotoSarto 7,5 (in 32’ 4/4 da due, 5/6 da tre, 2/3 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, una recuperata). Leggi anche: Le pagelle dei biancoblù. Perkovic, serata da dimenticare. Sorokas fa una fatica tremenda. Impegno e punti: Anumba si salva Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Fortitudo travolge Avellino guidata da Sorokas e Anumba. I tifosi ricordano Zanardi; Fortitudo, buona la prima contro Avellino: in gara-uno dei playoff la spazza via 76-58; Buona la prima per la Fortitudo: Avellino battuta in gara 1 76-58; Una solida Fortitudo apre benissimo i play-off contro Avellino: le pagelle di gara 1. La Fortitudo travolge Avellino guidata da Sorokas e Anumba. I tifosi ricordano ZanardiL’Aquila sempre davanti vince la gara d’esordio nei playoff per 76 a 58. La prossima si gioca subito: in campo sabato 9 maggio, ancora al PalaDozza ... bologna.repubblica.it Fortitudo, difesa di ferro e prova di forza: Avellino travolta al PalaDozzaSorokas guida l'attacco, Anumba domina sotto le plance: la Flats Service annichilisce l’Unicusano con una prestazione corale e resta padrona del parquet di casa ... today.it BASKET Cominciati i playoff di A2. Quarti di finale. La F travolge Avellino in gara 1 GARA 1 È NOSTRA. Fortitudo 76-58 Avellino Braccio, Moore 8, Sarto 12, Anumba 12, Della Rosa, Mastellari 5, Sorokas 17, Guaiana 3, Fantinelli 7, De Vico 10, Moretti 2. x.com ALVISE SARTO MVP vs JUVI CREMONA (foto di Mauro Donati per Fortitudo Pallacanestro 103) In una serata di mani gelide in cui la Fortitudo ha tirato complessivamente con il 35% e Paulius Sorokas ha scritto sul tabellino un 3 su 21 che crediamo possa ess - facebook.com facebook