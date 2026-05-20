Fortitudo Gara 1 di semifinale è amarissima | Sorokas sbaglia il libero decisivo Vince Verona

La prima partita delle semifinali dei playoff si conclude con una sconfitta per la squadra di casa, che perde di un punto contro l'avversaria. La gara si decide negli ultimi secondi, quando un tiro libero sbagliato da un giocatore chiave permette alla squadra ospite di conquistare la vittoria. La partita è stata molto combattuta, con continui scambi di vantaggio e un finale molto teso. La squadra di casa si presenta con alcune assenze e ha tentato di ribaltare il risultato fino all'ultimo, ma non è riuscita a evitare la sconfitta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Finisce nel modo più crudele e inaspettato Gara 1 di semifinale playoff al PalaDozza. La Fortitudo Bologna si arrende alla Scaligera Verona per 59-60 al termine di una vera e propria battaglia di nervi, decisa soltanto a un secondo dalla sirena finale. C’è chi dice che non bisogna aver paura di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fortitudo Sorokas e Anumba: che spintaFORTITUDO 76 AVELLINO 58 FLATS SERVICE : Della Rosa, Moore 8, Sarto 12, Anumba 12, Sorokas 17, Fantinelli 7, Mastellari 5, Guaiana 3, De Vico 10,... Leggi anche: Fortitudo: Avellino dominata, la Effe è in semifinale con Verona #A2 #Rimini sbanca #Pesaro in gara 5 e va in semifinale contro #Cividale. Questo fa sì che la #Fortitudo avrebbe la chance di tornare in serie A vincendo le 6 partite casalinghe tra #Verona e la vincente dell’altra sfida. Domani si inizia a #Bologna #FossadeiL x.com Fortitudo, Gara 1 di semifinale è amarissima: Sorokas sbaglia il libero decisivo. Vince VeronaPalaDozza espugnato: la Flats Service lotta in un match punto a punto, ma cede 59-60 alla Tezenis. Decisivo l'errore dalla lunetta del lituano a un secondo dal termine ... bolognatoday.it Fortitudo, al PalaDozza la gara-1 di semifinale, ma Della Rosa non ci saràAlle 20,30 arriva la Scaligera Verona: quasi una finale per due squadre che hanno avuto percorsi molto simili in regular season. Ecco come seguira la gara in diretta ... msn.com