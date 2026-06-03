La conferenza stampa prevista per le 18 al PalaDozza, organizzata dall’allenatore di una squadra di basket, è stata annullata poche ore prima dell’inizio. La motivazione ufficiale non è stata comunicata. Nessun dettaglio sui motivi dell’assenza o sui possibili sviluppi futuri. La conferenza era stata annunciata in precedenza e avrebbe trattato argomenti relativi alla squadra.

Bologna, 3 giugno 2026 - Annullata a poche ore dal suo svolgimento. La conferenza stampa organizzata da Attilio Caja, in programma alle 18 al PalaDozza è stata annullata. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico dopo una “missiva” arrivata questa mattina dalla Fortitudo stessa che si è detta estranea e non coinvolta con quella che sarebbero state le ultime dichiarazioni del coach biancoblù. Il messaggio del coach Attilio Caja e l’email della Fortitudo. Ad annunciare la cancellazione della conferenza stampa è stato lo stesso Caja con questo messaggio. “Con la presente sono, mio malgrado, costretto a dover annullare la conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio alle 18 visto che, alle ore 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, perché è stata annullata la conferenza stampa di Attilio Caja

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