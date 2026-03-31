A poche ore dalla comunicazione dell’apertura di un’inchiesta sulla cessione di San Siro a due club di calcio, a Palazzo Marino si sono registrati segnali di tensione. La conferenza stampa prevista è stata annullata e la reazione immediata è stata di silenzio, ma il clima tra gli esponenti politici appare carico di tensione. La vicenda coinvolge le decisioni sulla gestione dell’area e le proprietà dei club coinvolti.

La prima reazione è, per così dire, muta ma dice comunque tanto sulla tensione che si sta vivendo a Palazzo Marino a poche ore dalla notizia dell’apertura di un’inchiesta sulla cessione di San Siro a Inter e Milan. Gli indagati al momento sono 9. La Guardia di Finanza questa mattina è entrata nella sede del Comune di Milano per effettuare perquisizioni e sequestrare documenti negli uffici. Per questo motivo è stata rinviata a data da destinarsi la conferenza stampa per la fine dei lavori di restauro del municipio prevista alle 11. La destra: “Sala dimettiti”. Fuori dal palazzo, intanto, esplode la polemica e non potrebbe essere altrimenti.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta su San Siro, destra all’attacco: “Sala dimettiti”. Annullata conferenza stampa a Palazzo Marino

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