Fortezza Nuova | musica mercati e cinema per l’estate 2026

A Fortezza Nuova sono previsti eventi musicali, mercati e cinema all’aperto per l’estate 2026. La gestione del cibo sotto la pineta subirà modifiche, con nuove regole sui punti di ristoro. I prezzi dei biglietti per le proiezioni all’aperto saranno aggiornati, con aumenti previsti rispetto alle stagioni precedenti. Le modifiche entreranno in vigore con l’inizio della stagione estiva, senza indicazioni di date precise.

Cosa cambierà nella gestione del cibo sotto la pineta?. Come cambieranno i prezzi dei biglietti per il cinema all'aperto?. Quali artisti si esibiranno durante il gran finale di agosto?. Dove si svolgeranno i laboratori creativi per le famiglie?.? In Breve Cinema all'aperto dal 27 giugno con biglietti tra 3,5 e 6 euro.. Gare di gozzi 13 e 14 giugno per la Coppa Ilio Dario Barontini.. Ristorazione concentrata sotto la pineta con Melafumo e Pizzeria da Ugo.. Laboratori Koala Ludo e spettacoli Teatro Pic Nic per famiglie.. La Fortezza Nuova riapre le porte per l’estate 2026 con un calendario tra musica, sport e cinema. Il sipario sulla stagione estiva della Fortezza Nuova si alzerà ufficialmente venerdì 5 giugno 2026, trasformando il bastione mediceo in un salotto cittadino che resterà aperto fino a domenica 6 settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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