La Fortezza Nuova annuncia il programma estivo 2026, con eventi che vanno da concerti e spettacoli a mostre, cinema e attività sportive. Tra gli appuntamenti principali ci sono i 'Market Days' e un concerto della Banda Bassotti. La struttura ospiterà inoltre iniziative dedicate al cibo e alle esposizioni, offrendo un calendario diversificato per tutta la stagione. L’organizzazione prevede una serie di eventi distribuiti nel corso dell’estate, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Musica, mostre, spettacoli, cinema, sport e buon cibo. La Fortezza Nuova si prepara a vivere un’altra estate da protagonista con un calendario ricco di eventi e tante novità. Venerdì 5 giugno si alza ufficialmente il sipario sulla stagione estiva 2026, che accompagnerà livornesi e turisti fino a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Temi più discussi: Fortezza Nuova, dai 'Market Days' al concerto della Banda Bassotti: il programma completo dell'estate 2026; Note della patch 35.6; Israele avanza il Libano e occupa di nuovo la fortezza di Beaufort: perché la fortezza è così importante e contesa; Alla Fortezza Nuova arriva il cinema all'aperto durante l'estate.

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