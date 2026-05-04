Esplosione nel cantiere terrore alla Chanteclair | il boato e la colonna di fumo nero

Un incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nello stabilimento di una ditta situata a Sant’Agata, nel territorio di Bologna. Alle 18:30, un boato ha scatenato il panico tra i presenti, seguito da una colonna di fumo nero che si è alzata dall’edificio. Le fiamme sono divampate all’interno di un cantiere gestito dalla ditta Sistem Srl, causando l’evacuazione dei lavoratori e l’intervento dei vigili del fuoco.

Sant’Agata (Bologna); 4 maggio 2026 – Paura nello stabilimento della Chanteclair a Sant’Agata, dove un violento inc endio è divampato alle 18,30 nella sede della ditta Sistem Srl. Non ci sono né feriti né intossicati visto che al momento dello scoppio non c’era nessuno. Le fiamme si sono sprigionate nel nuovo capannone attualmente in fase di costruzione, un’ala destinata all’ampliamento del sito produttivo nell’ambito di un importante piano di investimenti tecnologici. In pochi minuti, una densa e inquietante colonna di fumo nero si è alzata verso il cielo, diventando visibile a diversi chilometri di distanza e mettendo in allarme i residenti della zona e i comuni limitrofi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esplosione nel cantiere, terrore alla Chanteclair: il boato e la colonna di fumo nero Notizie correlate Leggi anche: Boato nel cantiere, panico tra gli operai: fumo nero travolge tutto Leggi anche: Bruciano i rifiuti in un cantiere: la colonna di fumo si alza al cielo