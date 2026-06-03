Formiamo il futuro 116 scuole edili riunite a Palermo per affrontare i principali cambiamenti che interessano il settore
A Palermo si tiene domani e dopodomani la terza edizione di “Formiamo il Futuro”, un evento che riunisce le presidenze e le direzioni di 116 scuole edili italiane. L’incontro è promosso da Formedil Italia e si concentra sui principali cambiamenti che interessano il settore delle costruzioni e della formazione professionale. L’obiettivo è affrontare le sfide del settore attraverso incontri e confronti tra i rappresentanti delle scuole.
Si svolgerà a Palermo domani e dopodomani, 4 e 5 giugno, la terza edizione di “Formiamo il Futuro”, l’incontro nazionale promosso da Formedil Italia che riunisce le presidenze e le direzioni delle 116 scuole edili del sistema Formedil presenti su tutto il territorio nazionale. Dopo le edizioni di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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