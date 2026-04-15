Il Ministero lancia il premio al merito per gli studenti | Così formiamo cittadini consapevoli e solidali Saranno le scuole a inviare le segnalazioni

Il Ministero ha annunciato un nuovo premio al merito destinato agli studenti, con l’obiettivo di promuovere la formazione di cittadini consapevoli e solidali. Saranno le scuole a inviare le segnalazioni per partecipare a questa iniziativa che, a partire da una recente vicenda avvenuta a Trescore Balneario, coinvolge ora tutte le scuole italiane. L’iniziativa mira a valorizzare l’impegno e le qualità degli studenti nel percorso di crescita.

Dalla drammatica vicenda di Trescore Balneario nasce un'iniziativa destinata a tutte le scuole italiane. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato oggi l'istituzione di un premio nazionale dedicato agli studenti che si distinguono per gesti concreti di solidarietà, rispetto e responsabilità civica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Scuola Mario Fani, il direttore Pierluigi Vito: "Formiamo cittadini consapevoli pronti a collaborare per la comunità"Dopo il successo dello scorso anno dedicato ai principi della Costituzione, la scuola di sensibilizzazione socio-politica "Mario Fani" della diocesi... Fondazione, il caso al Ministero: "Inviare subito gli ispettori per accertare le responsabilità""La direzione del ministero delle Finanze apra immediatamente un fascicolo su Modena e valuti l’invio di ispettori per accertare nel dettaglio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il piano per la Difesa è pronto ma mancano i fondi: Il ministro Crosetto lancia l’allarme. E spiega: useremo la AI per proteggerci; L'Italia lancia l'iniziativa Servizi sanitari primari di qualità e accessibili a tutti in Somalia - Aise.it; Carburanti record: personale scolastico fuorisede sull’orlo del collasso economico. Cnddu lancia appello urgente al ministro Valditara; Btp, il Tesoro lancia una nuova emissione dual tranche: in arrivo titoli a 10 e 20 anni. Screening oncologici. Il Ministero lancia la campagna Uno screening può salvarti la vita!Parte la nuova iniziativa istituzionale per aumentare l’adesione agli screening gratuiti del Ssn. Coinvolte donne e uomini nelle fasce d’età a rischio, con una strategia multicanale tra tv, radio e ... quotidianosanita.it Il Ministero della Cultura lancia ‘Felicità’, la nuova campagna per l’app Musei ItalianiSi intitola ‘Felicità’ la nuova campagna di comunicazione del Ministero della Cultura dedicata al sistema museale nazionale e all’app Musei Italiani, la piattaforma digitale sviluppata dalla direzione ... primaonline.it LA CINA LANCIA UN AVVERTIMENTO DIRETTO: NON FERMERÀ LE SUE NAVI A HORMUZ La Cina alza i toni nel pieno delle tensioni globali. Il Ministero della Difesa ha dichiarato che le sue navi continueranno a transitare nello Stretto di Hormuz, nonost facebook