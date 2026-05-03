Protezione Civile il Modavi Pianella entra nelle scuole | Così formiamo cittadini consapevoli FOTO
Tra il 27 e il 29 aprile, un’organizzazione di protezione civile ha svolto incontri nelle scuole di tre comuni, coinvolgendo le classi prime di vari istituti. L’obiettivo principale è stato insegnare ai giovani come comportarsi in caso di emergenze e sviluppare una maggiore consapevolezza sui rischi. Le iniziative si sono svolte in presenza nelle aule scolastiche, con attività dedicate alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di crisi.
Educare i più giovani alla prevenzione e alla gestione del rischio. Questo l’obiettivo del ciclo di incontri promosso dalla protezione civile Modavi Pianella, che tra lunedì 27 e mercoledì 29 aprile ha fatto tappa nelle scuole di Pianella, Cerratina e Moscufo, coinvolgendo le classi prime della.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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