Una performance museale vede protagonista Alessandro Ratti, che utilizza materiali di scarto per creare dispositivi di socialità. L’evento esplora come le forme nascoste negli scarti possano diventare elementi artistici e funzionali, trasformando il gesto artistico in un’azione di riutilizzo. La performance mette in discussione il rapporto tra arte, rifiuto e comunità, evidenziando il valore nascosto nei materiali di scarto attraverso azioni performative.

La trasformazione dei materiali di scarto in dispositivi di socialità e la scomposizione del gesto artistico, in una performance museale con protagonista Alessandro Ratti. Il Camec accoglie ‘ PlastificAzioni ’, progetto multimediale dell’artista spezzino. L’appuntamento, promosso dall’associazione Amici del Camec per sostenere le attività del museo, è fissato per venerdì alle 19, e si svilupperà tramite una video-installazione unita a una performance live della durata di circa un’ora. Al centro dell’evento si colloca il processo creativo di Ratti, che realizzerà dal vivo uno dei suoi personaggi modellando manualmente la plastica riciclata con il calore di un accendino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forme nascoste negli scarti

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