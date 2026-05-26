Fashion Issue | forme sorelle

L e figure dell’immaginazione si manifestano prima che riaffiorino i ricordi. Suggestioni, la mostra di iO Donna, prende vita dove lo sguardo abbandona l’elenco del bello e ascolta il sentire più profondo. Oscar Wilde aveva intuito che «il vero mistero del mondo è il visibile». Non perché ciò che appare sia semplice, ma perché nelle forme le cose si consegnano senza spiegarsi, con sincerità assoluta. Conchiglie mania, il trend dell’estate che conquista borse e gioielli X Leggi anche › iO Donna Fashion Issue della primavera 2026: Identità in scena Queste consonanze visive e interiori non sono esercizi di stile: sono accordi, incontri, piccole soglie in cui la materia sembra ricordare da dove viene e dove può arrivare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Multi SubHe Was the Weakest Disciple. Then He Shattered a Forbidden Art.

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