Formazioni ufficiali Italia Macedonia Under 21 | le scelte del ct Baldini per le qualificazioni agli Europei

Tra pochi minuti, allo stadio Carlo Castellani di Empoli, si affrontano le formazioni ufficiali dell’Italia e della Macedonia Under 21, in una partita valida per le qualificazioni agli Europei. Il commissario tecnico ha scelto i giocatori che scenderanno in campo, determinando così le scelte tattiche e i ruoli dei singoli atleti. La sfida rappresenta un momento importante per il percorso di qualificazione delle due nazionali giovanili.

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