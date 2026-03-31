Formazioni ufficiali Svezia Italia Under 21 | le scelte del ct Baldini per la rincorsa al primo posto
Oggi si disputano le qualificazioni agli Europei Under 21 tra Svezia e Italia. Il commissario tecnico azzurro ha annunciato le formazioni ufficiali, scegliendo i giocatori che scenderanno in campo in questa partita decisiva. La sfida si svolge in un momento importante per la rincorsa al primo posto nel girone di qualificazione.
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