Volo Ryanair parte vuoto per Marrakech e lascia 200 passeggeri a terra | addetti ai controlli erano tutti in malattia

Un volo Ryanair in partenza dall’aeroporto di Vatry in Francia verso Marrakech è decollato senza passeggeri a bordo, lasciando a terra circa 200 persone. Secondo quanto riportato, tutti gli addetti ai controlli presenti all’aeroporto erano in malattia, situazione che ha impedito l’imbarco dei passeggeri. Nessun altro dettaglio sulle cause dell’accaduto è stato comunicato.

Un volo Ryanair è partito vuoto dall’aeroporto di Vatry, in Francia, verso Marrakech lasciando a terra 200 passeggeri. Al momento dell'apertura del check-in, mancavano gli addetti ai controlli di sicurezza; l’aereo è decollato comunque per ragioni operative. I viaggiatori ora valutano azioni legali per i rimborsi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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